Sci alpino: la Svizzera recupera da domani i campionati nazionali!

Un appuntamento inconsueto, una mossa geniale? I Campionati svizzeri 2020 di sci alpino si svolgeranno in quattro località a partire da martedì prossimo, cioè domani, fino alla fine del mese, ma non verrà assegnato il titolo in discesa. Previste in primavera nella località vallesana di Zinal, e rinviate a causa della pandemia, le gare si disputeranno prevalentemente nel Cantone dei Grigioni.

Diavolezza ospiterà lo slalom femminile il 10 novembre e quello maschile il 12, Arosa le prove di gigante il 17 e il 19, mentre i super-G e le combinate avranno luogo il 25 novembre a Davos, per quel che riguarda le donne, e a Zinal per gli uomini. La disciplina regina, la discesa, è esclusa a causa dei tempi troppo stretti che impedirebbero agli atleti di allenarsi in modo adeguato, secondo quanto riportano i media svizzeri.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO

gianmario.bonzi@gmail.com

Twitter: @gianmilan76

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse