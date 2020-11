Sci alpino, Irene Curtoni: “Alla mia carriera chiedo ancora un podio in slalom”

Ospite di Sport2Day (il nuovo notiziario sportivo di OA Sport, presente anche sulla webtv Sport2U e su tutti i canali social), martedì 10 novembre 2020, direttamente dalla Val Senales, dove si trova per gli allenamenti, Irene Curtoni, valtellinese, due poco in Coppa del Mondo e un bronzo iridato 2019 nel Team Event, ha parlato della suo stato di forma attuale, della sua carriera e degli obiettivi per la stagione appena iniziata (e che per le scatterà il 21-22 novembre, da Levi).

Questi alcuni passaggi significativi dell’intervista che potete gustarvi integralmente nel video sottostante: “La preparazione ai tempi del Covid-19 è… interessante, perché ogni giorno non sai se il giorno dopo potrai sciare. Stiamo sfruttando tutte le giornate, finché si può. Forma? Sono contenta, mi sento bene e pronta. Anche se Levi è sempre una bella incognita per quanto mi riguarda. Ho deciso di lasciar perdere il gigante, con una scelta ponderata già durante l’inverno scorso, anche perché arrivo da anni faticosi dal punto fisica, praticamente tutta la carriera. Io adoro fare gigante, ma alla fine ho preferito concentrarmi solo sullo slalom. Squadra giovane? Spero siano contente di stare in squadra con me. Io non posso mai mollare il colpo perché sono un bel po’ più giovani di me Martina, Lara, Marta e le altre. Però ho deciso di continuare non tanto per farlo, ma per essere ancora competitiva. Il motivo per cui sono ancora qui è perché vorrei ottenere un podio anche in slalom”.

Loading...

Loading...

LA VIDEO INTERVISTA INTEGRALE A IRENE CURTONI INIZIA AL MINUTO 20′

gianmario.bonzi@gmail.com

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FISI