Sci alpino, i convocati dell’Italia per il parallelo di Lech. Alex Vinatzer assente: ha l’appendicite

La prossima settimana si disputerà il parallelo di Coppa del Mondo di sci sulla pista austriaca di Lech, inizialmente fissato per il 12 e 13 novembre. Sono tredici gli azzurri convocati per le gare del 26 novembre (femminile) e 27 novembre (maschile). Max Rinaldi ha convocato: Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Roberto Nani e Hannes Zingerle.

Purtroppo non ci sarà Alex Vinatzer alle prese con l’appendicite. Il ventunenne finanziere gardenese è stato operato per una appendicectomia e dovrà osservare un periodo di riposo di qualche giorno, l’obiettivo è quello di rivederlo in pista nello slalom dell’Alta Badia in programma lunedì 21 dicembre.

Saranno invece nove le donne in gara si tratta di: Marta Bassino, Federica Brignone, Nicol,Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Martina Peterlini, Laura Pirovano e Marta Rossetti. La stagione di Coppa del Mondo è iniziata alla grande al femminile e le azzurre hanno tutta l’intenzione di continuare a macinare podi e regalare emozioni.

