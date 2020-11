Sci alpino, Coppa del Mondo Lech 2020: programma, orari, tv. In calendario due paralleli

La Coppa del Mondo di sci alpino si trasferisce in Austria e per la precisione a Lech, dove sono in programma due paralleli, uno femminile (giovedì) ed uno maschile (venerdì). Una specialista sulla quale la FIS ormai ha puntato da tempo e che ha cambiato format in questa stagione: ci sarà infatti prima una qualifica al mattino, con i migliori sedici classifica che accederanno alla gara del pomeriggio, che si terrà con turni ad eliminazione al meglio delle due manche.

Dopo le due vittorie in slalom a Levi, Petra Vlhova vuole fare tris, ma sono tante le avversarie della slovacca e tra queste anche Federica Brignone e Marta Bassino, che lo scorso anno si sono ben difese in questo tipo di gara. Al maschile può succedere di tutto con gli atleti che tornano finalmente in pista dopo l’opening di Soelden.

Di seguito il programma delle gare di Lech, valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GARE LECH 2020: PROGRAMMA E ORARI D’INIZIO

GIOVEDI 26 NOVEMBRE

ore 10.00 Qualifiche parallelo femminile

ore 17.45 Parallelo femminile

VENERDI 27 NOVEMBRE

ore 10.00 Qualifiche parallelo maschile

ore 17.55 Parallelo maschile

GARE LECH 2020: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport, diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player e DAZN.

DIRETTA LIVE su OA Sport.

