Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti 2020: programma, orari, tv. In calendario individuali e sprint

Il conto alla rovescia sta per scadere e la Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021 sta per cominciare. Saranno le nevi di Kontiolahti (Finlandia) teatro della prima uscita stagionale. Si andrà in scena nel weekend del 28-29 novembre con le individuali maschile e femminile nel day-1 e le sprinti maschile e femminile nel day-2. Fari puntati sulla Nazionale italiana che, dopo gli strepitosi risultati dell’ultima stagione, vorrà riconfermarsi ad alto livello. Sarà Dorothea Wierer la leader del gruppo azzurro, ma le aspettative sono anche quelle di esprimere un potenziale collettivo di alto livello anche grazie al resto degli interpreti, Lisa Vittozzi in primis.

IL PROGRAMMA DEL COPPA DEL MONDO DI BIATHLON 2020 – KONTIOLAHTI

La prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon a Kontiolahti (Finlandia) sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, live streaming su Eurosport Player e su DAZN. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle prove. Di seguito il programma:

Sabato 28 novembre

ore 11.00 20 km individuale maschile

ore 14.20 15 km individuale femminile

Domenica 29 novembre

ore 10.30 10 km sprint maschile

ore 13.40 7.5 km sprint femminile

Foto: LaPresse