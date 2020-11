Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: gruppo di velocità in raduno a Solda, c’è Dominik Paris!

Prosegue la Coppa del Mondo di sci alpino 2020, con il gruppo di velocità italiano che si radunerà da domani (1 dicembre), in quel di Solda, provincia di Bolzano, per un stage che perdurerà fino al 5 dicembre prossimo, quando inizierà il fine settimana di gare a Santa Caterina Valfurva, riservate però alle specialità tecniche.

Tra i convocati dal direttore sportivo Max Rinaldi, spicca sicuramente il campione del mondo Domink Paris, ma anche Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi e Alexander Prast, oltre al direttore tecnico Alberto Ghidoni e gli allenatori Christian Corradino, Raimund Plancker, Michael Gufler e Walter Ronconi.

Presente anche il gruppo di Coppa Europa femminile, composto da Monica Zanoner, Carlotta Da Canal e Giulia Albano, seguite dagli allenatori Daniel Dorigo e Guglielmo Favre, mentre si sono già radunate in Val Senales le slalomiste di Coppa del Mondo Irene Curtoni, Marta Rossetti e Lara Della Mea con l’allenatore responsabile Matteo Guadagnini ed il tecnico Davide Marchetti.

