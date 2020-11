Sci alpino, Coppa del Mondo 2020-2021: i gigantisti si allenano a Cervinia in vista del parallelo di Lech

Proseguono i lavori della squadra italiana di sci in vista del ritorno in scena della Coppa del Mondo 2020-2021. Sul ghiacciaio di Cervinia sono presenti fino a venerdì 20 novembre gli specialisti del gigante che preparano l’appuntamento del parallelo di Lech (Austria) di venerdì 27 novembre, ovvero Giovanni Borsotti, Daniele Sorio, Hannes Zingerle, Roberto Nani, Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti, Alex Vinatzer e Tommaso Sala. Assieme agli specialisti delle porte larghe il direttore tecnico Roberto Lorenzi e gli allenatori Giancarlo Bergamelli e Walter Girardi.

Sono sette, infine, i convocati dal direttore tecnico giovanile Massimo Carca per il raduno del team di Coppa Europa maschile dedicato alla velocità che si tiene nella medesima località al confine tra Valle d’Aosta e Svizzera fino a sabato 21 novembre. Si tratta di Florian Schieder, Davide Cazzaniga, Nicolò Molteni, Riccardo Allegrini, Matteo Franzoso, Martino Rizzi e Pietro Zazzi, che saranno seguiti dai tecnici Lorenzo Galli e Patrick Staudacher.

Foto: Lapresse