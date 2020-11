Sampdoria-Genoa 1-1, Serie A: Scamacca risponde a Jankto, pareggio nel Derby della Lanterna

Sampdoria e Genoa hanno pareggiato per 1-1 nel Derby della Lanterna valido per la sesta giornata della Serie A di calcio. I blucerchiati si frenano dopo aver infilato tre vittorie consecutive e stazionano all’ottavo posto con dieci punti all’attivo, ad appena due lunghezze dal terzo posto della Juventus. I rossoblù sono invece quindicesimi con cinque punti in carniere, ma con una partita giocata in meno.

Ranieri si affida al 4-4-2 con Ramirez e Quagliarella in attacco, Jankto e Damsgaard sugli esterni, Ekdal e Thorsby a gestire il centrocampo; linea difensiva con Augelo e Bereszynski sulle fasce, Yoshida e Tonelli davanti al portiere Audero. Maran risponde col 4-3-2-1: Scamacca unica punta sostenuta da Zajc e Pandev, Badelj a gestire il centrocampo insieme a Rovella e Lerager; Perin tra i pali protetto da Biraschi, Goldaniga, Zapata, Criscito.

La Sampdoria è passata in vantaggio al 23′: azione personale di Jankto, al limite dell’area salta Criscito e tira un missile imprendibile di sinistro. Il Genoa pareggia cinque minuti più tardi: Lerager prolunga di testa e Scamacca insacca con un bel diagonale. Sono gli ospiti a essere ancora pericolosi al 39′ con Rovella, ma si va negli spogliatoi sul punteggio di 1-1. Al 66′ Keita sostituisce Quagliarella e cinque minuti più tardi colpisce il palo con un tiro dal limite. La Sampdoria viene bloccata da un legno e nel finale non succede più nulla.

Foto: Lapresse