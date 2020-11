Salto con gli sci: Markus Eisenbichler si impone nell’opening di Wisla davanti a Geiger e Huber, fuori dai 30 Kraft

Markus Eisenbichler si conferma uno degli uomini più in forma del lotto e si aggiudica il successo nella tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2020-2021 di salto con gli sci maschile. Il 29enne tedesco si impone sul Large Hill HS134 di Wisla (Polonia) e porta a casa la seconda vittoria della carriera nel circuito maggiore (la terza assoluta a livello individuale, se si include l’oro mondiale di Innsbruck 2019), balzando in vetta alla classifica generale di Coppa e guadagnandosi di conseguenza il pettorale giallo.

Eisenbichler quest’oggi ha vinto meritatamente, stampando il miglior punteggio assoluto nella seconda serie (dopo aver chiuso 3° la prima) e trovando una notevole costanza di rendimento che gli ha consentito di avere la meglio sul connazionale teutonico Karl Geiger con un margine di 9 punti. Quattordicesimo podio in Coppa del Mondo per il 27enne di Oberstdorf, che supera comunque a pieni voti il primo weekend di gara stagionale candidandosi ad un ruolo da protagonista in ottica Sfera di Cristallo. Terza piazza per l’austriaco Daniel Huber, capace di eguagliare il proprio miglior risultato centrando il suo secondo piazzamento della carriera nella top3.

Loading...

Loading...

Ottima prestazione anche da parte del norvegese Halvor Egner Granerud (4°), che si è giocato il podio a causa di un atterraggio imperfetto nel secondo salto, e del padrone di casa polacco Piotr Zyla (5°), al miglior risultato in carriera sul trampolino di Wisla in inverno. Completano la top10 nell’ordine lo sloveno Anze Lanisek (6° dopo aver vinto la prima serie), il giapponese Yukiya Sato, l’austriaco Philipp Aschenwald, il sorprendente canadese Mackenzie Boyd-Clowes ed il terzo austriaco Michael Hayboeck. Grandissima delusione per diversi big come Timi Zajc (23°), Marius Lindvik (24°), Ryoyu Kobayashi, Kamil Stoch (entrambi al 27° posto), Peter Prevc (30°) e Stefan Kraft, addirittura 32° e fuori dalla zona punti.

Foto: Lapresse