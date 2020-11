Rugby, TOP10 2020-2021: vittorie con bonus per Colorno e Viadana nei due incontri odierni

Dopo gli otto match rinviati complessivamente nelle prime tre giornate del TOP 10 di rugby, anche il quarto turno, che è andato in scena oggi, sabato 28 novembre, ha visto i rinvii Mogliano-Valorugby, Rovigo-Lazio e Fiamme Oro-Padova, mentre si sono disputati due incontri.

Pesante affermazione interna nel big match di giornata del Viadana per 31-24 contro il Calvisano, mentre il Colorno vince nettamente, per 42-21, sul Piacenza. Ben tre i bonus assegnati: quello difensivo al Calvisano, quello offensivo a Colorno e Viadana.

Loading...

Loading...

Peroni TOP10 – 28.11.20 – IV giornata

HBS Colorno 1975 v Sitav Rugby Lyons 42-21 (5-0)

Rugby Viadana 1970 v Kawasaki Robot Calvisano 31-24 (5-1)

rinviate

Mogliano Rugby 1969 v Valorugby Emilia

Femi-CZ Rovigo v Lazio Rugby 1927

Fiamme Oro Rugby v Argos Petrarca Padova

Classifica: Femi-CZ Rovigo** punti 10; Rugby Viadana* punti 6; HBS Colorno**, Fiamme Oro Rugby**, Kawasaki Robot Calvisano** e Mogliano Rugby 1969** punti 5; Valorugby Emilia*** e Sitav Rugby Lyons* punti 4; Argos Petrarca Padova****, Lazio Rugby 1927*** punti 0.

*partite in meno

Colorno, HBS Rugby Stadium – Sabato 28 Novembre 2020

Peroni Top10 – 4° Giornata

HBS Colorno v Sitav Rugby Lyons 42-21 (10-8)

Marcatori: p.t. 3’ cp. Katz (0-3); 5’ cp. Ceresini (3-3); 28’ m. Cuminetti (3-8); 40’ m. Chibalie tr. Ceresini (10-8) s.t. 44’ cp. Ceresini (13-8); 46’ cp. Katz (13-11); 48’ cp. Ceresini (16-11); 50’ cp. Katz (16-14); 56’ m. Cuminetti tr. Katz (16-21); 61’ m. Alvarado tr. Ceresini (23-21); 71’ m. Silva M. tr. Ceresini (30-21); 76’ m. Silva M. (35-21); 79’ m. Gesi tr. Ceresini (42-21)

HBS Colorno: Van Tonder; Balocchi; Chibalie, Smith; Batista (58’ Gesi); Ceresini, Raffaele; Mozzato (58’ Sapuppo); Sarto (Cap.), Mannelli; Chiappini, Cicchinelli (63’ Granieri); Alvarado, Silva M., Singh (45’ Gemma)

All. Cristian Prestera

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Cuminetti, Paz, Bruno, Via; Katz, Fontana (41’ Forte); Salvetti; Cissé, Petillo; Tedeschi (65’ Bottacci), Cemicetti; Salerno (68’ Rapone), Rollero, Acosta

All. Gonzalo Garcia

Arb. Bottino (Roma)

AA1 Trentin (Lecco); AA2 Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Sergi (Bologna)

Cartellini: al 70’ giallo a Cissé (Sitav Rugby Lyons); al 76’ giallo a Petillo (Sitav Rugby Lyons)

Calciatori: Ceresini (HBS Colorno) 7/9; Katz (Sitav Rugby Lyons) 4/6;

Note: nuvoloso 4° – campo in ottime condizioni – match disputato a porte chiuse

Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 5; Sitav Rugby Lyons 0

Player of the Match: Massimiliano Chiappini (HBS Colorno)

Viadana, Stadio “Luigi Zaffanella” – sabato 28 novembre 2020

Peroni TOP 10, IV giornata

Rugby Viadana 1970 v Kawasaki Robot Calvisano 31-24 (10-10)

Marcatori: p.t. 5’ cp. Hugo (0-3), 19’ m. Bronzini tr. Hugo (0-10), 29’ c.p. Ceballos (03-10), 38’ m. Ceballos tr. Ceballos (10-10), s.t. 43’ m. Zaridze tr. Ceballos (17-10), 47’ m. Ribaldi tr. Ceballos (24-10), 58’ m. Vunisa tr. Hugo (24-17), 68’ m. Ribaldi tr. Ceballos (31-17), 74’ m.De Santis tr. Hugo (31-24)

Rugby Viadana 1970: Zaridze (66’ Ferrarini); Bientinesi; Ceballos; Quintieri; Panizzi (72’ Paternieri C.); Apperley; Jelic (66’ Gregorio); Casado Sandri; Cosi; Denti And. (63’ Wagenpfeil); Caila; Schinchirimini (74’ Mannucci); Novindi (55’ Sassi); Ribaldi (69’ Silvestri); Denti Ant. (62’ Schiavon).

all. Fernandez

Kawasaki Robot Calvisano: Van Zyl (24’ Ragusi); Bronzini; De Santis; Mazza; Susio; Hugo; Albanese (44’ Semenzato); Vunisa; Casolari; Maurizi (47’ Koffi); Zambonin; Van Vuren (67’ Zanetti); D’Amico (55’ Leso); Luccardi; Barducci (57’ Michelini).

All. Guidi

arb.: Schipani (Benevento)

AA1 Rizzo (Ferrara), AA2 Pellegrino (Reggio Emilia)

Quarto Uomo: Vidackovic (Milano)

Cartellini: al 15’ giallo a Denti (Rugby Viadana 1970), al 61’ giallo a Panizzi (Rugby Viadana 1970)

Calciatori: Ceballos (Rugby Viadana 1970) 5/5; Hugo (Kawasaki Robot Calvisano) 4/5

Note: giornata fredda e nebbiosa, terreno in perfette condizioni. Match a porte chiuse.

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 5; Kawasaki Robot Calvisano 1

Player of the match: Giampietro Ribaldi (Rugby Viadana 1970)

roberto.santangelo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Giancarlo Dalla Riva LPS