Rugby, TOP10 2020-2021: sono già tre le partite della quarta giornata ad essere state rinviate

Continua ad essere falcidiato dai rinvii il TOP 10 di rugby: al momento sono già tre quelli registrati rispetto al programma originario della quarta giornata, prevista per sabato 28 novembre. Non si giocheranno Mogliano-Valorugby, Rovigo-Lazio e Fiamme Oro-Padova, a causa delle positività al Coronavirus registrati rispettivamente dai club emiliano, laziale e veneto (i tre in trasferta).

Sabato 28 novembre alle ore 15.00, al momento, restano confermate soltanto Viadana-Calvisano e Colorno-Piacenza. Va ricordato che anche nella prima e nella seconda giornata ci furono tre rinvii, mentre nel terzo turno se ne registrarono due. Salgono così ad undici i match da riprogrammare: il Petrarca Padova non è mai sceso in campo in campionato.

Peroni TOP10 – 28.11.20 – IV giornata – ore 15.00

Mogliano Rugby 1969 v Valorugby Emilia – rinviata

Femi-CZ Rovigo v Lazio Rugby 1927 – rinviata

Fiamme Oro Rugby v Argos Petrarca Padova – rinviata

Rugby Viadana 1970 v Kawasaki Robot Calvisano

arb. Schipani (Benevento)

assistenti: Rizzo (Ferrara), Pellegrino (Reggio Emilia)

quarto uomo: Vidackovic (Milano)

HBS Colorno 1975 v Sitav Rugby Lyons

arb. Bottino (Roma)

assistenti: Trentin (Lecco), Bertelli (Brescia)

quarto uomo: Sergi (Bologna)

Classifica dopo tre giornate:

Femi-CZ Rovigo* 10

Fiamme Oro Rugby* 5

Mogliano Rugby 1969* 5

Valorugby Emilia** 4

Kawasaki Robot Calvisano** 4

Sitav Rugby Lyons* 4

Rugby Viadana* 0

HBS Colorno** 0

Argos Petrarca Padova*** 0

Lazio Rugby 1927** 0

* = una partita in meno

** = due partite in meno

*** = tre partite in meno

Foto: LM/Alessio Tarpini LPS