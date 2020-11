Rugby, TOP10 2020-2021: rinviata Piacenza-Padova, in dubbio altri due incontri

Sarà monca la prima giornata del TOP10 di rugby, unico campionato nazionale non sospeso dalla FIR, la Federazione Italiana: il turno inaugurale del massimo torneo del Bel Paese, che si disputerà domani, sabato 7 novembre, alle ore 15.00, non vedrà giocarsi il match tra Piacenza e Padova.

Accettata la richiesta di entrambe le società, con le due formazioni che hanno registrato casi di positività al Coronavirus. In dubbio, per lo stesso motivo, anche Calvisano-Mogliano e Lazio-Fiamme Oro: in attesa di comunicazioni ufficiali in merito, gli unici match che non dovrebbero essere a rischio rinvio sono Valorugby Emilia-Colorno e Rovigo-Viadana.

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA TOP 10

Peroni TOP10 – I giornata – sabato 07.11.20 – ore 15.00

Valorugby Emilia v HBS Colorno

arb. Piardi (Brescia)

ass. Merli (Jesi), Pellegrino (Reggio Emilia)

Quarto uomo: Sergi (Bologna)

Femi-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970

arb. Gnecchi (Brescia)

ass. Franco (Pordenone), Bertelli (Brescia)

Quarto uomo: Selmi (Brescia)

Kawasaki Robot Calvisano v Mogliano Rugby 1969

arb. Liperini (Livorno)

ass. Spadoni (Padova), Russo (Milano)

Quarto uomo: Cilione (Reggio Calabria)

Sitav Lyons Piacenza v Argos Petrarca Padova

Rinviata

Lazio Rugby 1927 v Fiamme Oro

arb. Angelucci (Livorno)

ass. D’Elia (Bari), Masini (Roma)

Quarto uomo: Paluzzi (Roma)

