Rugby, Top10 2020-2021: i giovani italiani da seguire. Da Alongi e Mba, ecco i nomi più interessanti

Inizia questo fine settimana il massimo campionato italiano di rugby e come avviene da quando le italiane sono sbarcate nel Guinness Pro 14 gli occhi sono puntati principalmente sui giovani. Il Top 10, infatti, ha perso purtroppo sia valore mediatico sia d’alto livello, con i migliori azzurri che giocano nelle Zebre, nella Benetton o all’estero. Così il campionato italiano dev’essere la fucina dei nuovi talenti. Vediamo chi tenere d’occhio.

In primo luogo c’è quel gruppo di giovani che già si sono fatti notare negli anni passati e che sono protagonisti della “Sliding Door” tra Top 10 e Pro 14. Parliamo dei permit player di Benetton e Zebre, cioè quei giovani talenti già nel mirino del torneo celtico. In prima linea cerca conferme Filippo Alongi del Mogliano, che verrà affiancato dal compagno di squadra Riccardo Favretto, ma bisognerà capire quanto spazio questi due giocatori troveranno visto l’importante impegno con la Benetton Treviso.

Non più giovanissimo, ma un prospetto da considerare, sempre in prima linea è Riccardo Brugnara che gioca con il Calvisano. In seconda linea, invece, il neo acquisto delle Fiamme Oro Nicolae Cristian Stoian. Sempre a Roma gioca il mediano di mischia Alessandro Fusco, altro nome interessante, mentre si divideranno molto tra Zebre e Calvisano (ma probabilmente saranno quasi fissi in Pro14) Federico Mori, già esordiente in questo 6 Nazioni con la nazionale maggiore, e Jacopo Trulla, anche lui nel giro di Franco Smith.

Tra i prospetti più giovani, invece, i nomi interessanti sono nella mischia Lorenzo Michelini, anche lui da Calvisano, e Pietro Cucinotta, delle Fiamme Oro. Spostandoci alla trequarti, ma restando a Roma, ci si aspetta il salto di qualità per l’ala Michel Mba, mentre al Valorugby a centro spicca Giulio Bertaccini, alto nome importante per il futuro. Interessante anche il fratello di Niccolò Cannone, Lorenzo, nelle fila del Petrarca Padova, con i veneti che schiereranno altri due prospetti di livello, cioè Muhamed Hasa e Filippo Lazzarin.

