Rugby, Pro14 2020-2021: rinviata ad inizio 2021 anche Benetton-Munster

Il match della quinta giornata del Guinness PRO14 tra Benetton Rugby e Munster Rugby è stato posticipato a data da destinarsi. La sfida potrebbe essere recuperata ad inizio 2021, dopo il 9 gennaio, data dell’11ma giornata d’andata e prima delle sfide delle Coppe Europee in programma nei successivi fine settimana.

La partita doveva svolgersi sabato 7 novembre alle ore 15.00 a Treviso, tuttavia il Benetton ha riferito che tre giocatori risultano ancora positivi al Covid-19 e che altri quattro sono stati identificati come contatti stretti e sono stati posti in isolamento. Il PRO14 Rugby Medical Advisory Group ha ritenuto che questa partita non possa disputarsi come previsto.

Si tratta del secondo rinvio per i trevigiani, dopo il match della quarta giornata in casa del Connacht, incontro che non si è giocato la scorsa settimana.

Foto: LaPresse