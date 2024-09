United Rugby Championship, le Zebre Parma ospitano al Lanfranchi il Munster

Seconda giornata dell’United Rugby Championship al via oggi e domani pomeriggio, a Parma, le Zebre ospiteranno il Munster in una sfida che si preannuncia non semplice per la squadra guidata da Massimo Brunello.

Reduce dal ko di Cardiff per 22-17, la franchigia federale affronta una delle candidate per il titolo finale, con gli irlandesi che all’esordio si sono imposti per 35-33 contro i cugini del Connacht. Rispetto alla sfida in Galles servirà da parte delle Zebre Parma una maggior concretezza, con troppe occasioni lasciati sul prato di Cardiff una settimana fa.

“Troviamo una squadra forte, a cui piace mantenere la palla viva in ogni zona del campo – dice coach Brunello, che spiega – dobbiamo essere bravi nella disciplina ed essere cinici per mantenere il risultato in ballo. Dobbiamo migliorare il cinismo rispetto a Cardiff: i ragazzi si sono allenati bene in settimana, quindi l’obiettivo principale è mettere in campo un’altra buona prestazione per crescere e aumentare la fiducia nel nostro stile di gioco”.

ZEBRE PARMA – formazione

15. Geronimo Prisciantelli

14. Jacopo Trulla

13. Giulio Bertaccini (Permit Valorugby)

12. Luca Morisi

11. Simone Gesi

10. Giovanni Montemauri

9. Alessandro Fusco

8. Giovanni Licata

7. Samuele Locatelli (Permit Rugby Viadana)

6. Davide Ruggeri

5. Leonard Krumov

4. Matteo Canali

3. Matteo Nocera

2. Tommaso Di Bartolomeo

1. Danilo Fischetti (Capitano)A disposizione

16. Giampietro Ribaldi

17. Luca Rizzoli

18. Juan Pitinari

19. Andrea Zambonin

20. Giacomo Ferrari

21. Patricio Baronio (Permit Rugby Viadana)

22. Scott Gregory

23. Giacomo Da Re