Rugby, Pro 14: Zebre, la prima vittoria passa dagli Ospreys

Tornano in campo questa sera le Zebre e alle 20.15 a Parma i bianconeri sfideranno gli Ospreys in un match valevole per la quarta giornata del Guinness Pro 14. Le Zebre sono alla caccia del primo successo stagionale, mentre i gallesi sono a quota 8 punti nella conference A con due vittorie e una sconfitta.

I bianconeri arrivano dal 63-8 subito contro il Leinster e dal doppio ko con le gallesi Scarlets e Cardiff. Gli Ospreys, invece, dopo la bella vittoria all’esordio in casa dell’Edimburgo hanno ceduto 12-24 contro l’Ulster in casa prima di vincere 23-15 con Glasgow nell’ultimo turno. Ospreys, dunque, che dopo alcune stagioni difficili sembrano puntare con convinzione alla zona playoff quest’anno.

Buone notizie in casa Zebre col rientro dal raduno azzurro del centro Giulio Bisegni. Il 28enne frascatano – diventato lo scorso 9 ottobre a Newport il sesto centurione del club di base a Parma – partirà dal primo minuto al Lanfranchi. Le altre due novità riguardano l’esordio stagionale dell’ala beneventana Giovanni D’Onofrio e la chiamata in lista gara del terza linea ex azzurrino del Rugby Calvisano Antoine Koffi. Per il 21enne parmigiano non si tratterà di una prima assoluta con i multicolor, avendo già debuttato il 4 novembre 2018 all’Arms Park di Cardiff nella trasferta in casa de i Blues. Complessivamente, sono sette i cambi nel XV titolare scelto dall’head coach Michael Bradley che riconferma i gradi di capitano a Tommaso Boni vista la sua continuativa presenza in squadra in queste ultime tre settimane.

Foto: Massimiliano Carnabuci- LPS