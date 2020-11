Rugby, Pro 14 2020-2021: trasferta amara per il Benetton Treviso, Cardiff si impone 22-5

Serata amara per le squadre italiane impegnate nel Pro 14 2020-2021 di rugby. Dopo le Zebre, anche il Benetton Treviso esce sconfitto. Trasferta infelice in quel di Newport per la franchigia tricolore che viene battuta al Rodney Parade per 22-5 dai Cardiff Blues.

Tanta indisciplina, moltissimi calci di punizioni concessi dagli ospiti ai gallesi. Primo tempo concluso sull’8-0 in favore dei padroni di casa con la meta di Turnbull. Accenno di reazione di Faiva (ancora in meta) e compagni, che si sono però dovuti arrendere.

Cardiff Blues-Benetton Treviso 22-5

Cardiff Blues: 15 Matthew Morgan, 14 Owen Lane, 13 Garyn Smith, 12 Willis Halaholo, 11 Hallam Amos, 10 Jarrod Evans, 9 Jamie Hill, 8 Josh Turnbull, 7 James Botham, 6 Olly Robinson, 5 Rory Thornton, 4 Ben Murphy, 3 Scott Andrews, 2 Kristian Dacey (c), 1 Corey Domachowski

A disposizione: 16 Ethan Lewis, 17 Brad Thyer, 18 Keiron Assiratti, 19 James Ratti, 20 Alun Lawrence, 21 Lewis Jones, 22 Ben Thomas, 23 Aled Summerhill

Marcatori Blues

mete: Turnbull, Lane, Thomas

trasformazioni: Evans

punizioni: Evans

Benetton Rugby: 15 Jayden Hayward, 14 Ratuva Tavuyara, 13 Joaquin Riera, 12 Nacho Brex, 11 Monty Ioane, 10 Ian Keatley, 9 Callum Braley, 8 Toa Halafihi, 7 Manuel Zuliani, 6 Giovanni Pettinelli (c), 5 Eli Snyman, 4 Federico Ruzza, 3 Filippo Alongi, 2 Hame Faiva, 1 Nicola Quaglio

A disposizione: 16 Tomas Baravalle, 17 Thomas Gallo, 18 Tiziano Pasquali, 19 Irné Herbst, 20 Michele Lamaro, 21 Marco Barbini, Luca Petrozzi, 23 Angelo Esposito

Marcatori Leoni

mete: Faiva

