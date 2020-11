Calcio: Luis Suarez positivo al Covid-19, salterà la sfida con il Barcellona

Ennesima brutta notizia per il mondo del calcio. Arriva dall’Uruguay l’ufficialità della positività al Covid-19 per Luis Suarez. L’attaccante della Celeste ha effettuato il tampone molecolare di rito e gli è stato riscontrato il virus, così come al compagno di squadra Rodrigo Muñoz.

Colpo duro sia per la Nazionale uruguagia, che dovrà fare a meno della propria stella in vista del big match per le qualificazioni ai Mondiali con il Brasile, che per l’Atletico Madrid, che dovrà rinunciare molto probabilmente all’attaccante per la sfida con il Barcellona, ex squadra di Suarez.

📄 Comunicado de la Asociación Uruguaya de Fútbol – 16/11/2020 pic.twitter.com/IDbS7JZ7NF — AUF (@AUFOficial) November 16, 2020

