Rugby, Pro 14 2020-2021: brutta sconfitta casalinga per le Zebre con Ulster

Era una mission impossible, contro una squadra ancora imbattuta nella manifestazione. Arriva però un’altra brutta sconfitta casalinga per le Zebre nel Pro 14 2020-2021 di rugby, la quinta in sei uscite. Al Lanfranchi la franchigia tricolore viene travolta per 57-14 dall’Ulster.

Inizio incoraggiante per la squadra di casa che con la meta di Bruno era riuscita a rimanere a contatto per almeno metà della prima frazione. Poi però il cambio di passo a cavallo tra le due frazioni per l’Ulster: devastante il pack, finalizza Coetzee con addirittura quattro mete. Gli irlandesi si vanno a prendere anche il punto di bonus offensivo.

Zebre-Ulster 14-57

Zebre: 15 Michelangelo Biondelli, 14 Pierre Bruno, 13 Giulio Bisegni, 12 Enrico Lucchin, 11 Gabriele di Giulio, 10 Antonio Rizzi, 9 Joshua Renton, 8 Lorenzo Masselli, 7 Renato Giammarioli, 6 Nardo Casolari, 5 Ian Nagle, 4 Leonard Krumov, 3 Eduardo Bello, 2 Marco Manfredi, 1 Andrea Lovotti.

A disposizione: 16 Massimo Ceciliani, 17 Riccardo Brugnara, 18 Alexandru Tarus, 19 Mick Kearney, 20 Antoine Koffi, 21 Nicolò Casilio, 22 Paolo Pescetto, 23 Junior Laloifi

Marcatori Zebre

Mete: Bruno (10), Casilio (54)

Trasformazioni: Rizzi (10), Pescetto (54)

Ulster: 15 Michael Lowry, 14 Craig Gilroy, 13 Luke Marshall, 12 Stewart Moore, 11 Ethan McIlroy, 10 Bill Johnston, 9 Alby Mathewson, 8 Marcell Coetzee, 7 Jordi Murphy, 6 Greg Jones, 5 Sam Carter, 4 Alan O’Connor, 3 Martin Moore, 2 John Andrew, 1 Eric O’Sullivan

A disposizione: 16 Adam McBurney, 17 Andrew Warwick, 18 Gareth Milasinovich, 19 David O’Connor, 20 Sean Reidy, 21 Dave Shanahan, 22 Ian Madigan, 23 Rob Lyttle

Marcatori Ulster

Mete: Coetzee (5, 24, 35, 59), Moore (30), Johnston (46), Marshall (49), McIlroy (74), Shanahan (79)

Trasformazioni: Johnston (5, 24, 35, 46, 49, 79)

Foto LM-LPS/Massimiliano Carnabuci