Rugby: le Zebre crollano ancora nel secondo tempo, netta vittoria per Connacht

Non era questa la partita da vincere, ma arriva la dodicesima sconfitta in quattordici uscite in United Rugby Championship per le Zebre che crollano nuovamente nel secondo tempo e vengono battute nettamente, per 54-16, in casa del Connacht.

La franchigia italiana riesce anche a stare vicina nella prima metà di gara grazie alla meta di Trulla ed al drop di Gesi, ma al 40′ è comunque 21-11 per la banda irlandese.

Poi il crollo fisico delle Zebre, che vanno a segno solo con la meta di Lucchin al 65′, e la valanga del Connacht che sigla altre cinque realizzazioni nel secondo tempo.

Connacht-Zebre 54-16

Zebre: 15 Lorenzo Pani, 14 Jacopo Trulla, 13 Scott Gregory, 12 Fetuli Paea, 11 Simone Gesi, 10 Geronimo Prisciantelli, 9 Gonzalo Garcia, 8 Giovanni Licata (C), 7 Davide Ruggeri, 6 Guido Volpi, 5 Andrea Zambonin, 4 Leonard Krumov, 3 Juan Pitinari, 2 Giampietro Ribaldi, 1 Muhamed Hasa

A disposizione: 16 Tommaso Di Bartolomeo, 17 Danilo Fischetti, 18 Riccardo Genovese, 19 Matteo Canali, 20 Iacopo Bianchi, 21 Thomas Dominguez, 22 Franco Smith Jr, 23 Enrico Lucchin

Marcatori Zebre

Marcatori: Trulla (20), Lucchin (65)

Trasformazioni:

Calci di punizione: Gesi (30)

Drop: Prisciantelli (13)

Connacht: 15 Shane Jennings, 14 John Porch, 13 Tom Farrell, 12 Bundee Aki, 11 Andrew Smith, 10 JJ Hanrahan, 9 Matthew Devine, 1 Jordan Duggan, 2 Dave Heffernan (C), 3 Finlay Bealham, 4 Joe Joyce, 5 Niall Murray, 6 Shamus Hurley-Langton, 7 Conor Oliver, 8 Seán O’Brien

A disposizione: 16 Tadgh McElroy, 17 Peter Dooley, 18 Sam Illo, 19 Oisín Dowling, 20 Jarrad Butler, 21 Caolin Blade, 22 Cathal Forde, 23 Paul Boyle

Marcatori Connacht

Marcatori: Devine (15, 23), Murray (35), Farrell (46), O’Brien (53), Aki (68), Hanrahan (73), penalty try (76)

Trasformazioni: Hanrahan (15, 20, 35, 46, 68, 73)