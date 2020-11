Rugby, Franco Smith: “Abbiamo adattato la nostra programmazione spostando immediatamente il focus sulla partita contro la Francia”

Gli organizzatori dell’Autumn Nations Cup 2020 di rugby hanno assegnato in favore dell’Italia il 28-0 a tavolino per il match cancellato contro le Fiji, originariamente in programma ad Ancona ieri alle ore 13.45 e valido per la seconda giornata del torneo: in casa azzurra si guarda già al prossimo match in Francia.

Così Franco Smith al sito federale: “La partita cancellata con le Fiji per noi è un dispiacere. Vogliamo sempre scendere in campo e siamo qui per giocare. In tutti i momenti, anche negativi, bisogna cercare di cogliere una opportunità: abbiamo adattato la nostra programmazione spostando immediatamente il focus sulla partita contro la Francia cercando di sfruttare al meglio, adesso, i giorni in più che abbiamo nella preparazione verso il prossimo match“.

Ha preso la parola anche Mattia Bellini: “Il match contro la Scozia ha evidenziato ulteriori segnali di crescita. Lavoriamo duramente in ogni allenamento e crediamo tutti nella direzione intrapresa. A livello personale credo di essermi pienamente integrato con il piano di gioco attuale che mi rende più partecipe alla manovra rispetto al passato dove avevo un ruolo quasi da finalizzatore ma non entravo molto nel vivo del gioco“.

Foto: Ettore Grifoni LPS