Rugby, calendario Autumn Nations Cup 2020: date, orari, programma, tv

L’Autumn Nations Cup 2020 di rugby sostituisce i Test Match internazionali abitualmente previsti nella finestra autunnale ed è una manifestazione che coinvolgerà le Nazionali del Sei Nazioni oltre a Fiji e Georgia. Le squadre sono state divise in due gironi e giocheranno quattro partite a testa.

Il torneo scatterà venerdì 13 ed il giorno seguente, sabato 14 novembre, alle ore 13.45, a Firenze ci sarà l’esordio dell’Italia, che ospiterà la Scozia. Altra gara interna per gli azzurri alla seconda giornata, questa volta ad Ancona, sabato 21 novembre, sempre alle ore 13.45, contro le Fiji. Seguirà la prima trasferta per gli azzurri, che nella terza ed ultima giornata della fase a gironi saranno impegnati a Parigi contro la Francia sabato 28 novembre alle ore 21.00 allo Stade de France.

Poi sarà la volta di finali e play-off: a seconda del piazzamento nel girone, l’Italia sfiderà la Nazionale classificata nella medesima posizione nell’altro raggruppamento sabato 5 o domenica 6 dicembre, in trasferta qualora dovesse giocare contro Irlanda, Galles o Inghilterra, oppure in campo neutro in Scozia in caso di sfida alla Georgia.

Tutti i match dell’Italia dovrebbero essere trasmessi in diretta tv su Canale 20, mentre la diretta streaming verrà affidata a Mediaset Play, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale. La conferma ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, dato che la notizia, apparsa in un primo momento su SportMediaset, è stata poi rimossa.

CALENDARIO AUTUMN NATIONS CUP RUGBY 2020

I turno

Venerdì 13 novembre

Aviva Stadium, Dublino – ore 20.00

Irlanda v Galles



Sabato 14 novembre

Stadio “Artemio Franchi”, Firenze – ore 13.45

Italia v Scozia

Twickenham Stadium – ore 16.00

Inghilterra v Georgia



Domenica 15 novembre

Stade de La Rabine, Vannes – ore 16.15

Francia v Fiji

II turno

Sabato 21 novembre

Stadio del Conero, Ancona – ore 13.45

Italia v Fiji

Twickenham Stadium – ore 16.00

Inghilterra v Irlanda

Parc y Scarlets, Llanelli – ore 18.15

Galles v Georgia

Domenica 22 novembre

Edimburgo, BT Murrayfield – ore 16.00

Scozia v Francia

III turno

Sabato 28 novembre

Edimburgo, BT Murrayfield – ore 14.45

Scozia v Fiji

Parc y Scarlets, Llanelli – ore 17.00

Galles v Inghilterra

Parigi, Stade de France – ore 21.00

Francia v Italia

Domenica 29 novembre

Aviva Stadium, Dublino – ore 15.00

Irlanda v Georgia

Play-off e Finali

Sabato 5 dicembre

Edimburgo, BT Murrayfield – ore 13.00

Georgia v tbc

Dublino, Aviva Stadium – ore 15.15

Irlanda v tbc

Parc y Scarlets, Llanelli – ore 17.45

Galles v tbc

Domenica 6 dicembre

Twickenham Stadium – ore 15.00

Inghilterra v tbc

Diretta tv dei match dell’Italia su Canale 20

Diretta streaming dei match dell’Italia su Mediaset Play

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse