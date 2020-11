Sport in tv oggi (lunedì 9 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Tennis e nuoto la faranno da padrone oggi in un lunedì 9 novembre nel quale non mancheranno gli eventi sportivi. Saranno in scena, infatti, la ISL International Swimming League con un nuovo appuntamento imperdibile, quindi il torneo ATP di Sofia con diversi italiani pronti a fare bene. Nella nottata tanto sport americano con MLS e NFL, quindi chiusura serale con il sentitissimo derby di Serie C tra Palermo e Catania. Di seguito il programma completo degli eventi sportivi di oggi.

PROGRAMMA COMPLETO EVENTI SPORTIVI DI OGGI (lunedì 9 novembre)

Ore 00.30 CALCIO, MLS – Los Angeles FC – Portland Timbers – diretta su DAZN

Ore 00.30 CALCIO, MLS – Vancouver Whitecaps- LA Galaxy – diretta su DAZN

Ore 2.20 FOOTBALL AMERICANO, NFL – Tampa Bay Buccaneers-New Orleans Saints – diretta su DAZN

Ore 10.00 NUOTO, International Swimming League, nono match – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Arena (204)

Ore 11.00 TENNIS, ATP Sofia – i match della giornata – diretta su Supertennis (224)

Ore 11.30 TENNISTAVOLO, Coppa del Mondo – quarti di finale da Weihai – diretta su Eurosport2 (211)

Ore 13.00 TENNIS, ATP Sofia – i match della giornata – diretta su Supertennis (224)

Ore 16.00 NUOTO, International Swimming League, nono match – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Arena (204)

Ore 17.00 TENNIS, ATP Sofia – i match della giornata – diretta su Supertennis (224)

Ore 21.00 CALCIO, Serie C – Palermo-Catania – diretta su Raisport (227 di Sky e 57 dgt)

