Ciclismo su pista, Europei 2020: programma, orari, tv. Il calendario completo

Da mercoledì 11 a domenica 15 novembre, il velodromo di Plovdiv (Bulgaria) ospiterà i Campionati Europei su pista 2020 dedicati alla categoria élite uomini e donne. L’anello coperto accoglierà le sfide continentali per l’assegnazione, in tutto, di 22 titoli. Nella passata edizione, disputata ad Apeldoorn, l’Italia vinse cinque medaglie (2 ori, 1 argento e 2 bronzi), con i titoli europei per Elia Viviani nell’Eliminazione e Maria Giulia Confalonieri nella corsa a punti. Purtroppo quest’anno dovremo fare a meno di ben tre atleti, il faro della Nazionale Filippo Ganna, Michele Scartezzini, e Liam Bertazzo, tutti risultati positivi al Covid-19.

Potrete seguire gli Europei 2020 su pista in diretta televisiva tutti i giorni su Eurosport 1, e anche in diretta streaming su Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. OA Sport vi proporrà ogni giorno la diretta live testuale di tutte le prove di questa rassegna continentale 2020. Di seguito potrete trovare il calendario completo dell’Europeo di Plovdiv.

PROGRAMMA E ORARI CAMPIONATI EUROPEI SU PISTA 2020

Mercoledì 11 novembre

ore 13.00-16.30:

qualificazioni Velocità a squadre maschile e femminile

qualificazioni Inseguimento a squadre maschile e femminile

ore 18.00-21.00:

primo round Velocità a squadre maschile e femminile

finale 10 km Scratch femminile

finale Eliminazione maschile

primo round Inseguimento a squadre maschile e femminile

finali Velocità a squadre maschile e femminile

Giovedì 12 novembre

ore 13.00-17.00:

qualificazioni Velocità 200 metri maschile e femminile

sedicesimi e ottavi di finale Velocità individuale maschile e femminile

ore 18.00-21.00:

quarti di finale Velocità individuale maschile e femminile

finale Scratch 15 km maschile

finale Eliminazione femminile

finali Inseguimento a squadre

Venerdì 13 novembre

ore 13.00-15.15:

qualificazioni Omnium gara a punti maschile e femminile

scratch Omnium maschile e femminile

qualificazioni Inseguimento individuale femminile

tempo race Omnium maschile e femminile

ore 18.00-21.50:

semifinali e finali Velocità individuale maschile e femminile

corsa ad eliminazione e corsa a punti Omnium maschile e femminile

finale Inseguimento individuale donne

Sabato 14 novembre

ore 13.00-15.40:

primo round e ripescaggi Keirin maschile e femminile

qualificazioni Inseguimento individuale maschile

ore 18.00-21.00:

semifinali e finali Keirin maschile e femminile

finale Inseguimento individuale maschile

finale Corsa a punti maschile e femminile

Domenica 15 novembre

ore 10.30-13.00:

qualificazioni Madison maschile e femminile

qualificazioni 500 metri da fermo femminile

qualificazioni 1 km da fermo uomini

ore 14.00-17.10:

finale 500 metri da fermo femminile

finale 1 km da fermo uomini

finali Madison maschile e femminile

PALINSESTO TV E STREAMING

Diretta tv: tutti i giorni su Eurosport 1

Diretta streaming: tutti i giorni su Eurosport Player

Diretta live testuale: tutti i giorni su OA Sport

