Rugby, Autumn Nations Cup: la difesa dell’Inghilterra domina l’Irlanda

Secondo successo per gli inglesi nella Autumn Nations Cup e i britannici prenotano la finale per il primo posto dopo aver avuto la meglio sull’Irlanda grazie a Jonny May e a una difesa perfetta.

Prima fase del match sostanzialmente equilibrata, con l’Inghilterra che spinge di più, ma è un possesso sterile e che non mette in difficoltà l’Irlanda. Fino al 17’, quando la pressione dei padroni di casa aumenta e da una touche in attacco arriva un calcio al largo di Farrell per Jonny May che afferra l’ovale al volo e schiaccia in meta. Non trasforma Farrell e si resta sul 5-0. Prova a reagire l’Irlanda, ma non trova spazi e, anzi, quando l’Inghilterra accelera partendo addirittura dalla propria metà campo colpisce.

Calcio a seguire al largo sempre di May, pallone che supera la difesa irlandese ed è la stessa ala inglese a prolungare la traiettoria con un altro calcetto. May poi si avventa in area di meta e schiaccia per la sua seconda meta personale e Inghilterra che vola sul 12-0. Cerca l’Irlanda di riaprire i giochi e si porta nei 22 britannici, conquistando una punizione. Ma ancora una volta nulla di fatto e Inghilterra che allontana il pericolo. Insiste l’Irlanda, ma sbatte contro il muro difensivo inglese. È Keith Earls alla mezz’ora a trovare un bel break e avanzare fin quasi alla linea di meta, ma ancora una volta sbaglia l’Irlanda e nulla di fatto. Così torna in attacco l’Inghilterra, va vicina alla terza meta, ma la maul sui 5 metri viene bloccata dall’Irlanda che riconquista l’ovale. Spinge ancora l’Inghilterra, mette sotto pressione Gibson-Park cui viene strappato l’ovale sulla linea di meta, ma l’arbitro non dà la meta e si va al riposo con l’Inghilterra avanti 12-0 grazie a due prodezze di Jonny May e a una difesa dominante.

È sempre l’Irlanda a premere sull’acceleratore a inizio ripresa, ma è sempre la difesa inglese ad avere la meglio di una squadra che non trova spazi e idee per creare difficoltà ai padroni di casa. Così al 45’ un fallo in ruck irlandese manda Farrell sulla piazzola dalla distanza e l’Inghilterra aumenta il divario portandosi sul 15-0. Spinge la squadra ospite, ma i ragazzi di Eddie Jones oggi difendono in maniera perfetta e obbligano sistematicamente l’Irlanda al fallo palla in mano. Insiste, però, l’Irlanda in attacco, ma ancora una volta non concretizza, con la difesa inglese a vincere la battaglia mentre si entra negli ultimi 10 minuti. Si deve arrivare al 74’ prima che l’attacco Irish colpisca. E lo fa benissimo con una bella azione che si conclude con Jacob Stockdale che si infila nella difesa inglese e marca la meta del 15-7. Meta che sancisce anche la fine del match.

Foto: LaPresse