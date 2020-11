Rugby, Autumn Nations Cup 2020: sarà Galles-Italia la sfida per il 5° posto. Programma, orari e tv delle finali

L’Autumn Nations Cup 2020 di rugby sostituisce i Test Match internazionali abitualmente previsti nella finestra autunnale ed è una manifestazione che coinvolgerà le Nazionali del Sei Nazioni oltre a Fiji e Georgia. Le squadre sono state divise in due gironi e giocheranno quattro partite a testa.

Dopo la conclusione della fase a gironi sarà la volta della finale e dei play-off: l’Italia, terza nella Pool B, sfiderà il Galles, classificato nella medesima posizione nell’altro raggruppamento sabato 5 dicembre, alle ore 17.45 italiane allo stadio Parc y Scarlets di Llanelli,. In palio il 5° posto complessivo.

La sfida per il terzo posto vedrà protagonista l’Irlanda, che giocherà a Dublino, all’Aviva Stadium alle ore 15.15 italiane contro la Scozia, infine il match che metterà in palio la settima posizione vedrà la Georgia affrontare le Fiji ad Edimburgo, al BT Murrayfield, alle ore 13.00 italiane.

Il match dell’Italia e la finale per il primo posto saranno trasmessi in diretta tv su Canale 20 ed in diretta streaming su Mediaset Play, mentre la diretta streaming di tutti gli incontri sarà fruibile su SportMediaset.it, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale di Galles-Italia.

Sabato 5 dicembre

Edimburgo, BT Murrayfield – ore 13.00 (7° posto)

Georgia v Fiji

Dublino, Aviva Stadium – ore 15.15 (3° posto)

Irlanda v Scozia

Parc y Scarlets, Llanelli – ore 17.45 (5° posto)

Galles v Italia

Domenica 6 dicembre

Twickenham Stadium – ore 15.00 (1° posto)

Inghilterra v Francia

Diretta tv del match dell’Italia e della finale per il primo posto su Canale 20

Diretta streaming del match dell’Italia e della finale per il primo posto su Mediaset Play, tutti i match su SportMediaset.it

Diretta live testuale del match dell’Italia su OA Sport

