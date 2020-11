Rugby, Autumn Nations Cup 2020: resta in dubbio Italia-Fiji. Si attendono i risultati dei tamponi degli oceanici

Il match tra Italia e Fiji, in programma ad Ancona sabato 21 novembre resta in dubbio: visti i casi di positività al Covid registrati tra i figiani, che hanno partecipato alla cancellazione del match contro la Francia di sabato scorso, è impossibile, per gli organizzatori della manifestazione pronunciarsi con largo anticipo sul prossimo incontro degli oceanici. Lo riporta l’ANSA.

In una nota stampa così gli organizzatori della Autumn Nations Cup 2020: “In questo momento è prematuro dare indicazioni sull’effettuazione di Italia-Fiji, visto che nei prossimi giorni sono in programma una serie di test. Dopo una serie di test rigorosi, visti i risultati per i figiani era impossibile allestire un team competitivo, e l’unica opzione è stata la cancellazione del match con la Francia“.

Dunque si resta in attesa dei risultati dei tamponi tra le fila delle Fiji per capire se la prossima settimana il match si disputerà: intanto dovrebbe arrivare domani il verdetto sul punteggio da assegnare al match cancellato contro la Francia, per capire come muoversi in ottica classifica del raggruppamento.

Foto: Ettore Griffoni LPS