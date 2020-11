Basket femminile, Repubblica Ceca-Italia 63-69: Attura trascina le azzurre a un successo di platino

La nazionale italiana di basket femminile si avvicina agli Europei 2021. Le azzurre ottengono il secondo successo consecutivo nella “bolla” di Riga, superando 69-63 la Repubblica Ceca. Una vittoria importante per la squadra di Lardo, che non riesce a ribaltare la differenza canestri con le ceche (-10 all’andata), ma che comunque consolida la sua posizione tra le migliori cinque seconde delle qualificazioni.

Straordinaria prestazione di Beatrice Attura, che realizza il suo career high in maglia azzurra con 20 punti. In doppia cifra chiudono anche Cecilia Zandalisini, che litiga con il ferro (4/12), ma mette a referto comunque 12 punti (anche 5 assist) e Debora Carangelo (11 punti). Alla Repubblica Ceca non bastano i 25 punti di Katerina Elhotova, miglior marcatrice dell’incontro.

Buona partenza delle ceche con Reisingerova ed Elhotova (7-2), ma Carangelo esplode dall’arco due triple per il primo vantaggio azzurro (7-9). Si gioca punto a punto con l’Italia che soffre Elhotova, ma riesce a trovare le contromisure in attacco con una pimpante Cinili. Alla prima sirena la Repubblica Ceca è avanti 19-16. Artura e Penna costruiscono un mini parziale ad inizio secondo quarto (19-24), ma le ceche replicano e ritrovano il gioco da tre punti di Brezinova. Nel finale, però, si accende una strepitosa Attura (12 punti alla pausa), che lancia l’Italia avanti all’intervallo di tre punti (35-32).

L’Italia rientra dagli spogliatoi e ritrova finalmente Cecilia Zanadalasini. La stella del Fenerbahce firma 10 punti nella sola terza frazione e porta l’Italia sul +6 (45-39). La squadra di Lardo riesce a tenere il vantaggio con Bestagno e la solita Attura, ma ancora Elhotova riesce a tenere a contatto la ceche quando si entra negli ultimi dieci minuti (50-47). Anche ad inizio ultimo quarto l’Italia si affida ad Attura, poi le triple di Pan e Carangelo sono fondamentali nel momento di maggior pressione delle ceche (62-54). Nel finale Pan e Cinili danno anche una speranza di ribaltare il -10 dell’andata, ma la tripla di Brezinova spegne questa possibilità. Alla fine, però, contava vincere e l’Italia lo ha fatto.

Questo il tabellino della partita

REPUBBLICA CECA – ITALIA 63-69 (19-16, 13-19, 15-15, 16-19)

Rep.Ceca: Brezinova 10, Bartakova 5, Elhotova 25, Stoupalova 4, Matuskova 7, Krejzova, Adamcova, Mircova, Berankova, Holubova, Reisingerova 12, Zaplatova.

Italia: Bestagno 5, Carangelo 11, Zandalasini 12, Pan 6, Cinili 6, Romeo, Spreafico, Crippa, Madera, Andrè 4, Attura 20, Penna 5.

Credit Ciamillo