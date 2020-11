Rugby, Autumn Nations Cup 2020: l’Inghilterra con la Georgia giocherà con nove uomini di mischia?

Parte questo weekend l’Autumn Nations Cup 2020, il nuovo torneo che coinvolge l’Italia e le altre squadre del Sei Nazioni, più Fiji e Georgia, e che sostituisce i test match autunnali vista l’emergenza Covid-19. E tra le sfide del primo turno spicca quella tra Inghilterra e Georgia. Una sfida sulla carta già scritta, ma Eddie Jones, CT dei campioni del Sei Nazioni, non si fida e potrebbe ribaltare la tradizione.

Nel rugby, infatti, si gioca con otto avanti e sette trequarti, cioè otto uomini di mischia e sette più scattanti e veloci al largo. E nel rugby i ruoli sono abbastanza consolidati, e tradizionalmente qualche esperimento si può vedere all’interno dei due gruppi di giocatori, con una seconda linea schierata a terza, o un’apertura che va a fare il secondo playmaker a primo centro. Raramente, invece, si vede schierare un uomo di mischia al largo o un trequarti nel pack.

Storicamente quando ciò avviene è all’interno di una partita, con la scelta che viene dettata più dalla necessità che da una reale scelta tecnica. Un infortunio di troppo, per esempio, e il tecnico che si ritrova senza alternative in panchina e, così, è obbligato magari a schierare una terza linea a centro, o un centro in terza linea. Ma raramente si vede fare una simile scelta prima del fischio d’inizio.

L’esempio che tutti in Italia ricordano è quello di Nick Mallett, il tecnico sudafricano che di fronte alle poche opzioni a mediano di mischia provò a inserire Mauro Bergamasco, terza linea, proprio alle spalle del pack. Un esempio fallimentare, come tutti ricordano, ma che sembra non spaventare Eddie Jones, il CT dell’Inghilterra.

Alla vigilia della sfida con la Georgia, infatti, il tecnico australiano ha fatto capire che potrebbe decidere di mettere in campo ben nove uomini di mischia, escludendo dunque un trequarti dal XV titolare. “Ricordo l’ultima volta che li ho affrontati, con il Giappone prima del Mondiale 2015, li ho schierato nove avanti e sei trequarti, tale era la forza del loro pack. Potremmo considerare di fare di nuovo lo stesso. Ollie Thorley, Ben Earl… ci sono un certo numero di ragazzi che stiamo cercando di trasformare in giocatori ibridi – le parole di Jones, che poi fa un paragone calcistico –. La tradizione dice che hai otto uomini di mischia e sette trequarti. Quando il Barcellona ha battuto il Man United in Champions League nel 2009, ha giocato con un falso nove. Non c’è motivo per cui non puoi farlo nel rugby e utilizzare un falso 10 o una falsa ala”.

duccio.fumero@oasport.it

Foto: Luigi Mariani – LPS