Rugby, Autumn Nations Cup 2020: Italia-Fiji, assegnato il 28-0 a tavolino per gli azzurri

Gli organizzatori dell’Autumn Nations Cup 2020 di rugby sul sito ufficiale della manifestazione hanno appena assegnato in favore dell’Italia il 28-0 a tavolino per il match cancellato contro le Fiji, originariamente in programma ad Ancona oggi alle ore 13.45 e valido per la seconda giornata del torneo: sono infatti 29 i casi di positività al Covid registrati tra i figiani.

La medesima decisione era arrivata dopo la cancellazione del match delle Fiji contro la Francia, ed è una pura formalità che la stessa decisione venga poi presa anche per il terzo match degli oceanici, contro la Scozia, in programma la settimana prossima ma già cancellato ieri.

Loading...

Loading...

Con il risultato assegnato a tavolino agli azzurri per 28-0, con tanto di punto di bonus offensivo (si considerano infatti quattro mete trasformate), l’Italia aggancia in vetta alla Pool B Francia e Scozia, che però hanno una partita in meno. Gli scozzesi inoltre incamereranno cinque punti la prossima settimana senza giocare.

roberto.santangelo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ettore Griffoni LPS