Rugby, Autumn Nations Cup 2020: Francia, due novità per l’Italia

Fabien Galthié è stato obbligato a effettuare due ulteriori cambi nella rosa della Francia che sabato prossimo, con fischio d’inizio alle 21, affronterà l’Italia a Parigi nell’ultimo turno della Autumn Nations Cup.

Oltre al già noto forfait di Romain Ntamack, il forte mediano d’apertura già assente contro la Scozia, infatti, la Francia dovrà rinunciare alla terza linea del Montpellier Yacouba Camara, 17 caps all’attivo, e al cui posto è stato chiamato l’esordiente Sacha Zegueur, dell’Oyonnax.

Nella linea dei trequarti, oltre a Ntamack e al suo compagno di reparto Antoine Dupont, non ci sarà Julien Delbouis, centro esordiente dello Stade Français, sostituito dal compagno di squadra Jonathan Danty, quattro caps all’attivo con i Bleus.

I CONVOCATI DELLA FRANCIA

Piloni

Dorian Aldegheri

Uini Atonio

Rodrigue Neti

Ali Oz

Hassane Kolingar

Tallonatori

Teddy Baubigny

Pierre Bourgarit

Peato Mauvaka

Seconde linee

Cyril Cazeaux

Killian Geraci

Baptiste Pesenti

Swan Rebbadj

Terze linee

Anthony Jelonch

Sekou Macalou

Fabien Sanconnie

Cameron Woki

Sacha Zegueur

Mediani di mischia

Baptiste Couilloud

Baptiste Serin

Mediani di apertura

Louis Carbonel

Matthieu Jalibert

Centri

Jean-Pascal Barraque

Jonathan Danty

Yoram Moefana

Olivier Klemenczak

Ali

Alivereti Raka

Matthis Lebel

Teddy Thomas

Gabin Villiere

Estremi

Gervais Cordin

Brice Dulin

Foto: DPPI/Jean Catuffe – LPS