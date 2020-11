Basket, Paolo Banchero non si aggregherà alla Nazionale al suo posto Leonardo Totè

Paolo Banchero non sarà a disposizione del coach della Nazionale italiana Romeo Sacchetti a causa di un leggero stato febbrile accusato da uno dei membri della sua famiglia. Il 18enne, che il prossimo anno giocherà in NCAA, purtroppo non parteciperà al raduno degli azzurri nella capitale in vista della partenza per Tallin dove l’Italia disputerà due match di qualificazione agli Europei, che si disputeranno proprio in Estonia nel 2022, contro Macedonia del Nord, il 28 novembre, e Russia il 30 novembre.

Al suo posto Meo Sacchetti ha convocato il centro della Fortitudo Bologna Leonardo Totè. I medici della Nazionale azzurro, visto il momento storico, hanno preferito non far partire per l’Italia Banchero. Il 18enne nato a Seattle si è detto rammaricato per la situazione: “Mi dispiace davvero non poterci essere e non vedo l’ora di avere una nuova opportunità per vestire la Maglia Azzurra. Faccio un grande in bocca al lupo alle squadra per le partita in Estonia“.

Foto: L.Canu / Ciamillo-Castoria