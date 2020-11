NFL 2020-2021 (11a settimana): vincono Chiefs, Steelers, Titans, Seahawks e Colts che beffano i Packers all’overtime

L’undicesima settimana della NFL 2020-2021 ci ha regalato match davvero importanti. La stagione entra nel vivo e le squadre iniziano a marcare il territorio. Nella NFC vittorie importanti dei Seattle Seahawks contro gli Arizona Cardinals e dei New Orleans Saints contro gli Atlanta Falcons, mentre i Green Bay Packers cadono all’overtime in casa degli Indianapolis Colts. Nella AFC i Pittsburgh Steelers continuano a marciare imbattuti passeggiando in casa dei Jacksonville Jaguars, rispondono i Kansas City Chiefs che piegano a domicilio i Las Vegas Raiders, mentre i Baltimore Ravens vengono piegati all’overtime dai Tennessee Titans ed i Cleveland Browns rimangono in scia. Andiamo, quindi a vedere, partita per partita, cos’è successo nella quarta settimana della NFL.

I MATCH DELLA UNDICESIMA SETTIMANA DELLA NFL

Seattle Seahawks (7-3) – Arizona Cardinals (6-4) 28-21: vittoria importantissima per i Seahawks in questo duello interno alla NFC West. Seattle riscopre di avere una difesa e limita l’attacco dei Cardinals, con Murray che emerge solamente nel secondo tempo. Arizona viene uccisa dalle penalità procurate, ben 115 yds, e non riescono ad opporsi all’attacco di Seattle. Il Thursday Night match si apre con Wilson che orchestra uno splendido drive lanciano in meta per 25 yds per il solito Metcalf. Arizona non riesce a procedere sulle corse come suo solito ma Drake riesce comunque a portare in meta il pallone con un td di 2 yard. Il primo tempo si chiude con altri 10 punti per i Seahawks con una ricezione di Lockett da 11 yds e un field goal di Myers per il 16-7. L’inizio ripresa vede la riscossa dei Cardinals con un lancio di Murray per Arnold da 4 yds. Seattle risponde con una corsa in meta di Hyde di 2 yds, quindi si arriva al quarto periodo sul 23-14. Edmonds riapre i conti con un td su corsa da 3 yds, ma nel finale la difesa dei padroni di casa detta legge. Prima costringe alla safety i rivali, quindi il field goal di Myers fissa il punteggio. L’ultimo drive di Arizona viene fermato in end-zone per il 2-21 finale. Seattle vola in vetta alla NFC West e ora avrà il destino nelle proprie mani nella Division, con un calendario molto favorevole nelle prossime settimane.

Las Vegas Raiders (6-4) – Kansas City Chiefs (9-1) 31-35: vittoria pesantissima allo scadere dei Chiefs in questo scontro della AFC West. Las Vegas gioca una grandissima partita con Carr che lancia per 275 yds e 3 td, ma lascia l’ultimo drive a Kansas City. Mahomes, dopo una gara quasi impeccabile, orchestra un drive spettacolare e trova in end zone il solito Kelce che chiude con 127 yds e la meta della vittoria. Per il QB 345 yds, 2 td e 1 intercetto, con i Chiefs che volano sul 9-1 e rimangono in scia degli Steelers per il primo posto nella AFC. Raiders che si mangiano le mani, ma che hanno avuto la conferma di essere cresciuti davvero tanto.

Indianapolis Colts (7-3) – Green Bay Packers (7-3) 34-31 dopo overtime. Match spettacolare, deciso nel supplementare. L’incontro si apre con un drive perfetto dei Packers che però commettono un fumble. Palla ai Colts e il risultato è lo stesso: fumble di Alie-Cox. A questo punto torna in campo Green Bay con Rodgers che lancia in meta per il TE Tonyan per 25 yds ed è 7-0. I Colts rispondono subito con Pittman che riceve da Rivers per un td da 45 yds: 7-7. Nel secondo quarto succede di tutto. Rodgers si fa intercettare. Field goal dei Colts da 50 yds per passare in vantaggio, ma la palla centra il palo. Allora Packers di nuovo avanti con la corsa di Jones per il 14-7. Rivers torna in campo ma si fa intercettare a sua volta. Green Bay di nuovo in marcia e Rodgers lancia in meta Adams per il 21-7. Indianapolis non si scompone e orchestra un altro drive con Rivers che spara per il TE Burton ed è 21-14. A meno di due minuti dalla fine Packers ancora in azione e Rodgers non sbaglia, lancia per Williams per 4 yds e si va al riposo sul 28-14. Il secondo tempo è tuttto dei Colts che vanno a segno un drive dietro l’altro e passano avanti 31-28 nel finale. I Packers commettono errori a raffica, perdono un ennesimo fumble con il ritornatore, ma hanno la chance del pareggio a pochi secondi dalla fine. Rodgers (311 yds e 3 td) è clamoroso con un lancio da 47 yds per Valdes-Scantiling e Crosby calcia il field goal del pareggio: 31-31 ed è overtime. La palla l’hanno i giallo-verdi, Rodgers lancia ancora per MVS che mentre sta per chiudere il down perde malamente il pallone ed è ancora fumble! Indy ringrazia e calcia il field goal della vittoria..

Baltimore Ravens (6-4) – Tennessee Titans (7-3) 24-30 dopo overtime: match meraviglioso e vittoria di platino per i Titans nella corsa alle migliori posizioni per i Play-offs della AFC. Tennessee è stata la prima a muovere il punteggio con la ricezione di Smith da 1 yd su lancio di Tannehill. Tucker manda a segno due field goal per il 6-7, quindi Dobbins va in meta con una corsa da 2 yds e il punteggio va sul 14-7 per i Ravens. Nel terzo quarto Andrews riceve un lancio di 31 yds da Lamar Jackson per il 21-10 e la partita sembra prendere la via dei padroni di casa. A questo punto i Titans invece iniziano a macinare gioco. Gostkowski manda a segno due field goal per il 21-16, quindi Tannehill lancia per 14 yds per Brown ed è 24-21. Ravens in campo per il calcio del pareggio che arriva a 2:03 dalla fine e il match va all’overtime. Tennessee si affida al solito Henry che corre sulla difesa di Baltimore fino al td da 29 yds che chiude i conti. Titans che rimangono in piena lotta per la vetta della AFC South, mentre i Ravens vedono ufficialmente scappare Pittsburgh nella AFC North con 4 partite di margine.

Negli altri incontri prosegue la stagione perfetta dei Pittsburgh Steelers (10-0) che passano facilmente 27-3 anche in casa dei Jacksonville Jaguars (1-9). Tutto facile per i gialloneri, che intercettano ben 4 volte il malcapitato Luton e non si fermano più, ritoccando ulteriormente la loro miglior partenza di stagione di sempre. I Cleveland Browns (7-3) continuano a stupire e piegano 22-17 i Philadelphia Eagles (3-6-1) in una vera battaglia sotto il diluvio. Mayfield lancia per 204 yds, Chubb corre per 114, per il resto gli Eagles si fanno male da soli. Wentz lancia 2 intercetti, Sanders perde un fumble, e Philadelphia cade ancora e ora la pessima NFC East ha tre squadre in testa con 3 vittorie a questo punto della stagione. Se non è un record questo… Nella NFC i Carolina Panthers (4-7) demoliscono 20-0 i Detroit Lions (4-6) nonostante l’assenza di Bridgewater. Walker chiude con 258 yds, 1 td ma 2 intercetti, ma Detroit in attacco non esiste e si prepara nel peggiore dei modi al Thanksgiving Day Match di giovedì. Successo di grande importanza per i New Orleans Saints (8-2) che superano 24-9 gil Atlanta Falcons (3-6) in questo scontro nella NFC South. Nonostante l’assenza di Bress gli oro-neri dominano in attacco con Hill da 233 yds su lancio, più 51 su corsa con 2 mete. Falcons che rimpiangono gli errori di Ryan che chiude con 2 intercetti.

i Dallas Cowboys (3-7) sorprendono 31-28 i Minnesota Vikings (4-6) mentre nella AFC i Denver Broncos (4-6) hanno la meglio 20-13 sui Miami Dolphins (6-4)- Sempre nella AFC gli Houston Texans (3-7) vincono 27-20 contro i New England Patriots (4-6) e gli rovinano le ultime speranze per una corsa ai Play-Offs. Watson perfetto con 344 yds e 2 mete, per il resto ci pensa la difesa dei Texans. Infine i Los Angeles Chargers (3-7) soffrono ma vincono 34-28 contro i New York Jers (0-10) mentre il Washington Football Team (3-7) vince 20-9 contro i Cincinnati Bengals (2-7-1) che perdono per un brutto infortunio al ginocchio il QB Burrow, prima scelta dello scorso Draft.

L’undicesima settimana della NFL si concluderà con il Monday Night match tra Tampa Bay Buccaneers (7-3) e Los Angeles Rams (6-3). Team nella bye week: Buffalo Bills, Chicago Bears, New York Giants, San Francisco 49ers.

Foto:Lapresse