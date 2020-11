Rugby, Autumn Nations Cup 2020: cancellata Italia-Fiji, positivi 29 oceanici. Si va verso il 28-0 per gli azzurri

La FIR, Federazione Italiana Rugby, ha appena annunciato sul proprio sito ufficiale che è stato cancellato il match tra Italia e Fiji, in programma ad Ancona sabato 21 novembre alle ore 13.45 e valido per la seconda giornata dell’Autumn Nations Cup 2020: sono saliti infatti a 29 i casi di positività al Covid registrati tra i figiani.

Sono arrivati i risultati del secondo giro di tamponi effettuato sugli oceanici dopo i primi casi rilevati la scorsa settimana, che avevano portato alla cancellazione del match contro la Francia, poi assegnato a tavolino ai transalpini per 28-0, con tanto di punto di bonus offensivo. Medesimo trattamento dovrebbe essere riservato a questo secondo match.

Di seguito il testo della nota stampa della FIR: “La Federazione Italiana Rugby informa che il Cattolica Test Match Italia v Fiji, originariamente in programma sabato 21 novembre alle ore 13.45 allo Stadio “Del Conero” di Ancona e valido per la seconda giornata della Autumn Nations Cup, è stato cancellato a seguito della diffusione del contagio da COVID-19 all’interno del raduno della Nazionale figiana, con 29 ventinove casi di positività registrati“.

Prosegue il comunicato: “La Nazionale Italiana Maschile rimane in raduno a Roma per preparare la terza giornata del torneo autunnale, in calendario sabato 28 novembre a Parigi contro la Francia. FIR augura una pronta guarigione a tutti i componenti della squadra figiana risultati positivi al Covid-19. Resta in fase di monitoraggio la possibile partecipazione di Fiji alle rimanenti partite della competizione“.

Foto: Ettore Griffoni LPS