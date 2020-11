Rijeka-Napoli oggi: orario, tv, streaming, probabili formazioni Europa League

Straripante in campionato, deludente in Europa. Questo è il Napoli di Gennaro Gattuso, che tornerà in campo quest’oggi nell’ambito dell’Europa League di calcio 2020, che vedrà la formazione partenopea opposta ai croati del Rijeka, per un match difficile, ma da non fallire nella rincorsa al secondo posto.

La partita si svolgerà dunque quest’oggi, giovedì 5 novembre 2020, a partire dalle ore 18.55, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Collection e Sky Sport 253, ma anche in streaming, attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv.

Il programma della partita e dove vederla in tv e streaming:

Europa League calcio 2020

Giovedì 5 novembre 2020

Ore 18.55 Rijeka-Napoli

Diretta Tv: Sky Sport Collection e Sky Sport 253

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Le probabili formazioni:

RIJEKA (5-4-1): Nevistic; Tomecak, Galovic, Velkovski, Escoval, Stefulj; Menalo, Pavicic, Andrijasevic, Loncar; Kulenovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Politano, Lobotka, Lozano; Petagna.

