Ratiopharm Ulm-Brescia oggi: orario, tv, streaming, programma EuroCup basket 2020-2021

In un periodo indubbiamente difficile per la sua stagione, la Germani Brescia viaggia verso Ulm, in Germania, per la settima (anche se sesta effettiva) giornata del primo girone di EuroCup, in cui la squadra di Vincenzo Esposito è in notevole difficoltà.

Il problema è infatti presto detto: una vittoria e quattro sconfitte nel girone B, con annesso ultimo posto sul quale pesano in particolare i due punti persi in malo modo nell’ultimo quarto della partita giocata contro il Boulogne Metropolitans (ex Paris Levallois) la scorsa settimana. Il coach bresciano, però, ha notato che, nonostante l’ampia sconfitta contro Milano in campionato, i buoni segnali si sono visti. Certo, rimangono i problemi Crawford e Kalinoski (il primo ha saltato per infortunio la partita del Forum di Assago, l’altro non ha più giocato dalla sua positività al Covid-19), ma c’è fiducia per riuscire a battere di nuovo l’unica formazione finora battuta in questa annata europea.

Il match tra Ratiopharm Ulm e Germani brescia si giocherà domani alle ore 19:30. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming su Eurosport Player.

RATIOPHARM ULM-GERMANI BRESCIA, EUROCUP 2020-2021: PROGRAMMA

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE

Ore 19:30 ratiopharm Ulm-Germani Brescia

RATIOPHARM ULM-GERMANI BRESCIA, EUROCUP 2020-2021: STREAMING

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

Credit: Ciamillo