Ramsau am Dachstein “salva” le Coppe del Mondo di salto con gli sci e di combinata nordica femminile

Nella giornata odierna è arrivata una bella notizia per le discipline nordiche femminili. La Coppa del Mondo di salto con gli sci e quella di combinata nordica prenderanno il via venerdì 18 dicembre a Ramsau am Dachstein, in Austria. Entrambi i circuiti erano stati vittima di cancellazioni a raffica dovute alla pandemia di Covid-19 e stavano vivendo una situazione molto difficile.

Per quanto riguarda il salto con gli sci, la prospettiva era quella di cominciare a Ljubno (Slovenia), il 24-25 gennaio. Infatti erano state annullate le tappe di Lillehammer, Zao e Sapporo. Addirittura la prima, storica, edizione della Coppa del Mondo di combinata nordica femminile rischiava di non andare neppure in scena, poiché gli appuntamenti di Lillehammer e Otepää erano stati entrambi cancellati. Fortunatamente, la federazione internazionale, quella austriaca e il comitato organizzatore di Ramsau hanno trovato il modo di metterci una pezza.

La località stiriana è deputata a organizzare la seconda tappa della Coppa del Mondo di combinata nordica maschile e di conseguenza è dotata di un trampolino innevato. Alla luce dello stato d’emergenza dei due circuiti femminili, Fis, Ösv e Ramsau am Dachstein hanno effettuato uno sforzo per allestire quantomeno una gara sia per le saltatrici che per le combinatiste, le quali potranno entrare in azione prima di Natale.

Le competizioni si disputeranno venerdì 18 dicembre. La combinata nordica sarà di scena al mattino (9.45 il segmento di salto e 13.45 quello di fondo), mentre le specialiste si confronteranno il pomeriggio (ore 15.30). Resta invece invariato il programma maschile, con le due gare previste per sabato 19 e domenica 20. Dunque un’ottima notizia per il settore femminile delle discipline in cui si usa il trampolino, poiché si inizia quantomeno a tamponare l’emorragia di annullamenti dovuti al Covid-19.

Foto: La Presse