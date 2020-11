Biathlon, Dominik Windisch e Thomas Bormolini raggiungono i compagni di squadra per la seconda tappa a Kontiolahti

Arrivano nuovi rinforzi a Kontiolahti tra le fila della Nazionale italiana di biathlon, impegnata in Finlandia per le prime due tappe stagionali della Coppa del Mondo 2020-2021. Dominik Windisch e Thomas Bormolini, costretti a saltare le gare dell’ultimo weekend a causa di problematiche legate al Covid-19, hanno infatti raggiunto finalmente la località finnica portando a quota 5 i componenti della selezione tricolore maschile che prenderà parte alle prossime gare in programma tra giovedì 3 e domenica 6 dicembre.

I due azzurri, pronti a debuttare ufficialmente in gara nella nuova stagione, si aggiungono al terzetto composto da Lukas Hofer, Didier Bionaz e Patrick Braunhofer. Confermata in toto invece la squadra femminile formata da Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Nicole Gontier, Federica Sanfilippo e Irene Lardschneider. Il programma settimanale prevede due sprint giovedì 3, staffetta maschile e inseguimento femminile sabato 5, staffetta femminile e inseguimento maschile domenica 6 dicembre.

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Lapresse