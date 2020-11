Sci di fondo, Johannes Klaebo salta le prossime due tappe di Coppa del Mondo: “In questo periodo è sbagliato fare viaggi internazionali”

Si profila uno stop di almeno un mese da parte di Johannes Klaebo, che ha annunciato la volontà di saltare tutte le gare di Coppa del Mondo di sci di fondo in programma fino al termine del 2020 (Davos e Dresda). Il fuoriclasse norvegese, tramite un comunicato stampa, ha deciso di restare in Norvegia per evitare di dover affrontare viaggi internazionali nell’attuale situazione di emergenza sanitaria legata al Covid-19. “Penso che sia completamente sbagliato viaggiare verso destinazioni internazionali in questi tempi – spiega il campione olimpico in carica della sprint – Implica il contatto con molte persone. Include aerei, autobus, aeroporti e altro ancora. Non mi esporrò a questo. Per me sarebbe completamente sbagliato“.

Si tratta di una notizia fondamentale in ottica classifica generale di Coppa del Mondo, che dovrebbe favorire in primis il russo Alexander Bolshunov. “Accetto le conseguenze che deriveranno da questa mia scelta, ma questa volta mi ritiro. Provo questa sensazione da un po’. È iniziato in concomitanza con la finale della Coppa del Mondo della scorsa stagione. L’incertezza si è ulteriormente intensificata durante il nostro soggiorno a Ruka. Sembrava tutto più sicuro prima di partire rispetto alla situazione trovata in Finlandia. Sento che lo sci e le gare non sono molto importanti in relazione alla pandemia che sta imperversando in tutto il mondo. Tutti devono fare la loro parte e ciò che pensano sia giusto. Per me questa è la cosa più giusta da fare”, ha dichiarato il fresco vincitore del Ruka Triple 2020 e leader provvisorio della Coppa del Mondo 2020-2021.

Loading...

Loading...

erik.nicolaysen@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse