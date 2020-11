Qualificazioni Europei Basket 2022, Amedeo Tessitori: “Ringrazio i compagni per avermi cercato dopo un inizio difficile”

L’Italbasket conquista il terzo successo su tre match disputati nelle qualificazioni agli Europei del 2022 di basket battendo, nella giornata odierna, la Russia. Il migliore in campo è stato un favoloso Amedeo Tessitori che ha dominato sotto canestro. Il pivot della Virtus Bologna ha realizzato ben ventisette punti, mettendo a segno undici tiri su sedici tentati, e ha preso nove rimbalzi.



Tessitori, dopo la partita, ha parlato della sua prestazione al sito della FIP. Queste le sue parole: “Sono molto contento per la mia prestazione ma desidero ringraziare tutti i miei compagni perché mi hanno sempre cercato aiutandomi anche dopo un inizio in cui ho un po’ stentato. Non pensavo di poter mettere dentro così tanti palloni. E’ stata davvero una bella vittoria di squadra“.



Dall’incontro, inoltre, ha parlato anche un Alessandro Pajola che ha fatto la differenza con la sua difesa. Queste le dichiarazioni del giocatore della Virtus Bologna: “Una grande emozione poter vestire questa canotta e farlo vincendo in questo modo. Fin dall’inizio del raduno tutti i miei compagni mi hanno fatto sentire come a casa e credo che in campo questo spirito si sia visto. Ci godiamo una bella serata“.

Loading...

Loading...

luca.saugo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo