Prossima giornata Serie A: orari, calendario partite, guida tv Sky e DAZN 9° turno

La nona giornata della Serie A 2020-2021 di calcio si giocherà tra sabato 28 e lunedì 30 novembre. Si inizia sabato 28 con tre gare, una alle 15.00, una alle 18.00 ed una alle 20.45, mentre domenica 29 si giocheranno cinque incontri, uno alle 12.30, due alle 15.00, uno alle 18.00 ed uno alle 20.45, infine lunedì 30 ci saranno due gare una alle 18.30 ed una alle ore 20.45.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della nona giornata della Serie A 2020-2021 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky e DAZN come di seguito specificato. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle partite principali.

PROGRAMMA SERIE A

6a giornata

Sabato 28 novembre, ore 15.00 Sassuolo-Inter – Sky

Sabato 28 novembre, ore 18.00 Benevento-Juventus – Sky

Sabato 28 novembre, ore 20.45 Atalanta-Verona – DAZN

Domenica 29 novembre, ore 12.30 Lazio-Udinese – DAZN

Domenica 29 novembre, ore 15.00 Milan-Fiorentina – DAZN

Domenica 29 novembre, ore 15.00 Bologna-Crotone – Sky

Domenica 29 novembre, ore 18.00 Cagliari-Spezia – Sky

Domenica 29 novembre, ore 20.45 Napoli-Roma – Sky

Lunedì 30 novembre, ore 18.30 Torino-Sampdoria – Sky

Lunedì 30 novembre, ore 20.45 Genoa-Parma – Sky

