Presentato il Rally del Giappone 2021, avrà un itinerario identico a quello cancellato quest’anno

Mentre il mondo del rally vede il rinnovo di un anno di Sebastien Ogier con la Toyota, e Kris Meeke annuncia che prenderà parte alla Dakar 2021, è stato presentato il Rally del Giappone 2021. L’appuntamento nella nazione del Sol Levante avrà un percorso pressoché invariato rispetto all’itinerario tracciato per l’evento che purtroppo è stato cancellato all’inizio dell’anno a causa della pandemia globale del Covid-19. L’evento del prossimo anno, il primo in Giappone che entrerà nel calendario WRC dal 2010, si svolgerà come finale di stagione dall’11 al 14 novembre.

Il presidente del Comitato Esecutivo del Rally del Giappone, Koji Takahashi ha dichiarato al sito ufficiale WRC.com: “Con la collaborazione dei comuni ospitanti, cercheremo di organizzare un grande evento. In questo modo, un maggior numero di persone potrà seguire il Rally del Giappone, provare il vero fascino della corsa e godersi l’emozione che questo evento internazionale porterà. Ci impegniamo a rendere l’evento del prossimo anno un successo con la comprensione e il supporto di tutti “.

La gara scatterà a Nagoya con lo shakedown di giovedì 11 novembre. I successivi tre giorni di gara sull’asfalto nipponico saranno divisi tra le prefetture di Aichi e Gifu.

Foto: Lapresse