Perché Davide Formolo non ha concluso la Vuelta a España 2020? Roccia si è ritirato all’ultima tappa

Davide Formolo non ha concluso la Vuelta di Spagna 2020. Il ciclista italiano, infatti, non si è presentato al via dell’ultima frazione andata in scena nella giornata odierna. Si trattava di una semplicissima passerella per le strade di Madrid, senza alcuna difficoltà altimetrica dopo tre settimane di corsa in terra iberica. L’alfiere della UAE Emirates non si era reso protagonista di ottime prestazioni, aveva cercato una fuga da lontano e poi aveva lavorato per il capitano David De La Cruz. Indubbiamente sulla prova del veronese hanno inciso alcuni problemi fisici, ma comunque nessun acciacco gli ha precluso di giungere nella capitale.

Il motivo per cui Davide Formolo non si è presentato al via è molto semplice e comprensibile: la moglie Mirna sta infatti per partorire il loro primo figlio e il ribattezzato Roccia non voleva perdersi la nascita del piccolo bebè. Per questo motivo è tornato prontamente a casa senza concludere la corsa a tappe. Porgiamo i più sentiti auguri al 28enne e alla sua signora, con l’augurio di un 2021 ricco di soddisfazioni a livello agonistico.

Foto: Lapresse