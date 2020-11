Pattinaggio di figura: trionfo nella danza per Komatsubara-Koleto all’NHK Trophy 2020. Beffa per Takahashi-Muramoto

Come facilmente prevedibile Misato Komatsubara e Tim Koleto hanno trionfato senza particolari patemi nella prova della danza all’NHK Trophy 2020, quarta e ultima tappa del Grand Prix 2020-2021 di pattinaggio di figura in scena questo fine settimana presso la Towa Pharmaceutical Ractab Dome della Prefettura di Osaka.

I danzatori del Sol Levante, già abbondantemente al comando nella rhythm dance, hanno archiviato la pratica snocciolando nel segmento più lungo una prestazione discreta, dove hanno ricevuto un grado di esecuzione positivo nei dieci elementi presentati; con una detrazione di un punto scaturita da una violazione sul tempo gli allievi di Romain Haguenauer hanno infatti ottenuto 108.29 (62.49, 46.80), totalizzando quindi 179.05.

Un brutto errore nella seconda sezione della sequenza di twizzles commesso dal cavaliere ha fatto scivolare al terzo posto con 93.10 (50.18, 43.98) per 157.25 la coppia di nuova formazione composta da Daisuke Takahashi (bronzo a Vancouver 2010 nel singolo) e Kana Muramoto; ad approfittare della defaillance dei diretti avversari sono stati Rikako Fukase-Eichu Cho, secondi nella classifica finale per appena 64 centesimi di vantaggio con 94.43 (53.45, 40.98) per 157.89.

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

