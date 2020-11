Pattinaggio di figura: Papadakis-Cizeron disputeranno solo i Campionati Mondiali nella stagione 2020-2021

I danzatori Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, stelle francesi ed esponenti massimi del pattinaggio di figura, per la stagione 2020-2021 parteciperanno esclusivamente ai Campionati del Mondo, al momento confermati a Stoccolma, in Svezia, dal 22 al 28 marzo 2021.

La notizia è stata diffusa dai media d’Oltralpe nel pomeriggio di mercoledì 11 novembre: gli atleti di stanza a Montrèal alla corte di Marie France Dubreuil e Patrick Lauzon, che vantano nel loro palmarès ben quattro titoli iridati, salteranno dunque sia i Campionati Nazionali che quelli Europei, attualmente pianificati a Zagabria (Croazia) dal 25 al 31 gennaio, in modo di non incorrere in fastidiose problematiche relative ai rientri in Canada, Paese dove si allenano.

Sembra infatti che la dama non sia attualmente in possesso del visto che le consente, viste le durissime restrizioni scaturite dall’emergenza sanitaria, di viaggiare liberamente, documento invece in possesso del cavaliere. “Non volevamo rimanere bloccati in Europa oppure separati – hanno spiegato i pattinatori a L”Equipe – Ci siamo detti che la cosa più ragionevole da fare è puntare al Campionato del Mondo, la competizione più importante della stagione; Volevamo smetterla di essere delusi dalle gare annullate. Preferiamo concentrarci quindi qui a Montreal fino a marzo“.

Se la rassegna iridata verrà dunque svolta regolarmente, i fuoriclasse francesi torneranno in gara a distanza di quattordici mesi dalla rocambolesca medaglia d’argento ottenuta sul ghiaccio di Graz (Austria) in occasione della rassegna continentale, dove sono stati superati di misura dai russi Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov.

Foto: Valerio Origo