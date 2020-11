Sci alpino, le possibili rivelazioni nello slalom femminile. Hrovat con ambizioni, Moltzan pronta ad esplodere. E l’Italia…

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino riparte dalla Finlandia con due slalom in programma sulle nevi di Levi. Ieri ci siamo soffermati su chi sono le principali favorite per la coppa di specialità, con il duello Shiffrin-Vlhova che sicuramente sarà il fattore che caratterizzerà l’intera stagione. Oggi andiamo a scoprire quali, invece, possono esser le possibili rivelazioni tra i pali stretti e tra loro c’è anche un po’ di Italia con delle giovani azzurre molto interessanti e che puntano ad ottenere fin da subito dei risultati di rilievo.

E’ una stagione importante sicuramente per la slovena Meta Hrovat, che ha deciso di creare un team privato e di dedicarsi anche alla velocità durante gli allenamenti di preparazione alle gare. Una Hrovat che ha voluto fare le cose nel miglior modo possibile e si candida ad essere certamente una rivelazione anche tra i pali stretti, specialità dove c’è assolutamente tutto lo spazio per emergere e sfruttare magari anche qualche incertezza di Shiffrin o Vlhova.

Michelle Gisin rappresenta la regolarità e può davvero anche lei puntare a salire sul podio o a restare tra le prime cinque ad ogni gara. Un discorso che vale anche per l’austrica Katharina Truppe, che è sicuramente più altalenante rispetto all’elvetica. C’è poi la freschezza e l’esplosività dell’americana Paula Moltzan, grande talento che potrebbe sbocciare proprio in questa stagione e poi c’è Chiara Mair, che può essere il jolly giusto per un’Austria che cerca di ritrovarsi dopo le ultime stagioni complicate nelle discipline tecniche a livello femminile.

Ad inizio articolo si è fatto anche un accenno all’Italia. Martina Peterlini, Marta Rossetti e Lara Della Mea sono tre ragazze che hanno le carte in regola per cominciare a scalare posizioni nell’ordine di merito. L’obiettivo è trovare prima di tutto una costanza di rendimento a ridosso o dentro la Top-10, pensando poi di gara in gara di migliorare sempre di più. Attenzione anche a Federica Brignone e Marta Bassino, che a Levi partiranno con il 31 e il 32, ma che vogliono far bene in slalom per lottare per la Coppa del Mondo generale.

