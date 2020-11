Pattinaggio artistico: nelle coppie prima rivincita tra Mishina-Galliamov e Boikova-Kozlovskii. Riflettori puntati su Panfilova-Rylov

Anche se siamo solo a novembre è già tempo di rivincita nello sbalorditivo mondo delle coppie d’artistico russo, pronte a dare spettacolo alla Rostelecom Cup 2020, la terza tappa del Grand Prix 2020-2021 di pattinaggio di figura valevole per quest’anno come competizione singola di carattere domestico in programma venerdì 20 e sabato 21 alla Mega Sport Arena di Mosca.

A distanza di una sola settimana infatti torneranno a darsi battaglia Anastasia Mishina-Alexandr Galliamov e Alexandra Boikova-Dmtri Kozlovskii, rispettivamente primi e terzi classificati in occasione del quarto appuntamento della Coppa Di Russia andato in scena a Kazan. Proprio in questa occasione abbiamo assistito allo sbalorditivo exploit dei Campioni Mondiali Junior 2019, i quali hanno pattinato due performance impeccabili, proponendo elementi di grande qualità: una crescita certamente frutto del proficuo passaggio di guida tecnica alla corte di Tamara Moskvina e Artur Minchuck, già coach degli attuali Campioni d’Europa in carica Boikova-Kozlovskii, apparsi leggermente più scarichi nella prima gara stagionale.

Loading...

Loading...

Ma non ci saranno solo le due coppie di San Pietroburgo da tenere sott’occhio. Gli osservati speciali per eccellenza saranno infatti Apollinariia Panfilova-Dmtry Rylov, pattinatori reduci da un infortunio tecnicamente eccezionali e detentori del titolo iridato Junior, impressionanti negli elementi d’insieme ma ancora acerbi nei salti in parallelo. Non parteciperanno invece Daria Pavliuchenko-Denis Khodykin, i quali hanno dovuto dare forfait a causa di una infezione alle vie respiratorie del cavaliere, quest’ultimo tra l’altro ancora alle prese con un fastidio al ginocchio.

Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov non prenderanno invece parte alla tappa in quanto la loro partecipazione era prevista per Skate America. I loro piani di allenamento sono stati però stravolti dopo la positività al Covid-19 di Vladimir.

CLICCA QUI PER CONOSCERE IL PROGRAMMA DELLA ROSTELECOM CUP 2020

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI PATTINAGGIO ARTISTICO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse