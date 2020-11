Pattinaggio artistico: Cheng Peng-Yang Jin al comando dopo lo short delle coppie alla Cup Of China 2020

La prima giornata della Cup Of China 2020, secondo appuntamento del circuito Grand Prix 2020-2021 di pattinaggio artistico in fase di svolgimento presso l’Huaxi Culture and Sport Center di Chongquing (Cina) si è conclusa con lo short program delle coppie, gara purtroppo priva dei Vice Campioni Olimpici Wenjing Sui-Cong Han, ancora alle prese con l’infortunio all’anca del cavaliere.

Visto il forfait dei fuoriclasse di Harbin a conquistare la vetta della classifica sono stati Cheng Peng-Yang Jin; i pattinatori di grande esperienza, malgrado un inizio difficile viziato da una caduta della dama nel triplo toeloop in parallelo, hanno raddrizzato fin da subito il tiro snocciolando un ottimo triplo rittberger lanciato, un bel triplo twist (livello 3) e il sollevamento del gruppo 3 dalla posizione originale chiamato di livello 4 come la trottola combinata e la sequenza di passi, elementi che hanno fatto schizzare il loro punteggio a 75.62, suddiviso in 40.22 (tecnico) e 36.40 (componenti del programma).

A più di dodici punti di distanza si sono piazzati al secondo posto con 63.56 (33.90, 29.56) Yuchen Wang-Yihang Huang, anche loro artefici di una prestazione tutto sommato positiva macchiata solo da una sbavatura nel triplo toeloop in parallelo e da una trottola realizzata in modo non eccezionale, errori che hanno comunque permesso agli atleti di posizionarsi davanti a Daizifei Zhu-Yuhang Liu, terzi con 54.37 (29.45, 24.92).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

Foto: LaPresse