Pattinaggio artistico: Sanchez e Zhang-Huang vincono le Finali Grand Prix Junior

Vanno in archivio tra certezze e sorprese le ultime due prove della categoria Junior valide per le Finali Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico, rassegna in fase di svolgimento a Grenoble, precisamente presso la Patinoire Polesud. La categoria individuale maschile è infatti stata vinta da Jacob Sanchez, mentre nelle coppie a spuntarla sono stati i cinesi Jiaxuan Zhang-Yihang Huang.

Classifica decisamente rimaneggiata quella del singolo, considerato che lo statunitense si è rivelato quello con più continuità tra i due segmenti, in cui si è piazzato in entrambi i casi al secondo posto, mettendo sul piatto un libero senza particolari rischi, contrassegnato dall’esecuzione di due tripli axel e altri cinque tripli, tanto da ottenere 148.14 (73.55, 74.59) per 227.38, arginando senza patema alcuno l’arrembaggio del sudcoreano Minkyu Sei, quinto nel corto e secondo nella classifica finale vincendo il libero grazie ad una prova pulita ma macchiata da una chiamata di filo d’ingresso sbagliato nell’unico triplo lutz presentato, accontentandosi di 148.14 (73.55, 74.59) per 122.14.

Scivola sul gradino più basso del podio invece il giapponese Rio Nakata che, dopo la leadership del corto, ha perso due posizioni a causa di una performance estremamente fallosa, viziata da un errore nel quadruplo toeloop e di due passaggi a vuoto nel primo axel, ruotato solo semplice, e nel loop, di un solo giro; fattori che hanno bloccato lo score a 135.94 (61.75, 74.19) per 215.33.

Nelle coppie trionfo per i già citati Zhang-Huang (attenzione a questi due), dominatori anche del libero grazie da una prestazione valutata complessivamente 113.15 (58.51, 54.64) per 176.09 con cui hanno superato agilmente il binomio statunitense composto da Olivia Flores-Luke Wang, secondi con 103.78 (50.35, 53.43) per 155.89 ed i canadesi Jazmine Desrochers-Kieran Thrasher, terzi con 97.54 (47.29, 52.25) per 152.82.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Jacob SANCHEZ USA 227.38 2 2 2 Minkyu SEO KOR 222.14 5 1 3 Rio NAKATA JPN 215.33 1 4 4 Sena TAKAHASHI JPN 204.40 6 3 5 Yanhao LI NZL 201.63 4 5 6 Lukas VACLAVIK SVK 176.36 3 6

CLASSIFICA FINALE JUNIOR COPPIE D’ARTISTICO