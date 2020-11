Pattinaggio artistico: cancellati i Campionati Nazionali francesi

Dopo Il Regno Unito, anche la Francia annulla i Campionati Nazionali di pattinaggio artistico. La Federazione Francese Degli Sport Sul Ghiaccio ha infatti annunciato nella giornata di lunedì 16 dicembre la cancellazione dell’evento, in programma dal 17 al 19 dicembre a Vaujanay.

La causa, come facilmente intuibile, è da individuare nel protrarsi dell’emergenza sanitaria, e, soprattutto, nelle continue restrizioni introdotte dal Governo locale per fermare i contagi: “Le misure sanitarie e le condizioni legate alla pandemia Covid-19, l’instabilità della situazione e le conseguenti restrizioni di bilancio hanno spinto il comune di Vaujany e la Federazione francese degli sport sul ghiaccio a prendere questa decisione difficile ma ragionevole”. Queste le parole contenuto nel comunicato diramato proprio dalla FFSG.

Ad oggi rimane tuttavia un mistero apprendere quali saranno i criteri di selezione in vista dei Campionati più blasonati, ovvero Gli Europei di Zabaria (Croazia) e i Mondiali di Stoccolma (Svezia). Stando a quanto scritto nella nota sembra che la Federazione locale stia studiando, di concerto con l’ISU, una formula alternativa per sbrogliare la matassa: “In attesa delle direttive della Federazione Internazionale di Pattinaggio (ISU), che dovrebbe essere conosciuta a metà dicembre – si legge – la Direzione Tecnica Nazionale sta lavorando all’organizzazione dei gruppi ‘Squadre di Francia’ per le prossime selezioni. Sono allo studio anche i campionati francesi d’élite in un altro formato“.

Proprio pochi giorni fa i fuoriclasse francesi Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, forse prevedendo la situazione, avevano già rinunciato a tutte le gare della stagione, con l’eccezione della rassegna iridata.

Foto: LaPresse